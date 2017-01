Cocu ziet kentering bij PSV: "Dat is wat we nodig hebben"

Phillip Cocu zag PSV dit seizoen vaak worstelen met kansen afronden, maar in de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg zat dit wel snor. De trainer zag zijn elftal in een moeizame ontmoeting een uitstekend rendement opeisen.



"Drie mogelijkheden, twee goals. Dat is wat we nodig hebben", concludeerde Cocu in gesprek met Omroep Brabant. "Dat maakt het voetbal ook makkelijker. Het heeft invloed op te tegenstander, die meer ruimte weggeeft. Je zag dat we bij de omschakeling gevaarlijker werden. Dat geeft vertrouwen aan het team."



Cocu besloot tegen de Duitsers weinig te veranderen en dus speelde ook Marco van Ginkel maximaal mee. "We hebben er bewust voor gekozen om iedereen bijna negentig minuten te laten spelen. We hebben tijdens de trainingen tijd om aan tactische elementen te werken. Dat hoeft niet altijd tijdens wedstrijden."



De oud-international keek tot slot vooruit op de komende ontmoeting met Excelsior. "Als je fris begint, kan dat een mooi begin zijn. Het is zeker zo dat we een hele goede week hebben gehad. Het is goed geweest voor de team spirit."