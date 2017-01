Van Hanegem lacht om Ziyech-uitspraak: "Dan ben je het kwijt"

Willem van Hanegem deed afgelopen zomer een gewaagde uitspraak. Volgens de oud-international zou Ajax, Feyenoord of PSV de titel binnenhalen door Hakim Ziyech over te nemen van FC Twente.



Op basis van die visie heeft Ajax dus de beste papieren. "Ik zeg dus dat Ajax kampioen gaat worden omdat zij Ziyech hebben, maar aangezien ik het bijna nooit goed heb, moet je nooit je geld zetten op wat ik zeg. Dan ben je het kwijt", vertelde De Kromme met een glimlach bij RTV Rijnmond.



In werkelijkheid gaat Feyenoord aan de leiding. Worden zij kampioen? "Het is geweldig dat Feyenoord vijf punten voorsprong heeft, maar een paar weken geleden waren dat nog meer punten. Het kan zomaar dat 'het even weg is' en dan kan het hard gaan, want die andere ploegen verspelen ook weinig punten."