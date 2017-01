PSV'er laat zich gelden: "Mooi dat ik belangrijk kan zijn"

Steven Bergwijn heeft zondag een uitstekende indruk gemaakt in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen SC Freiburg. Met twee assists had de buitenspeler een belangrijk aandeel in de einduitslag.



"Je wilt natuurlijk elke wedstrijd winnen, dit is een lekkere overwinning. Het ging vandaag wel lekker", zo vertelde Bergwijn na afloop van de oefenwedstrijd tegenover de camera van PSV TV. "Jammer dat ik niet heb gescoord, maar het is mooi dat ik belangrijk kan zijn met twee assists."



Bergwijn heeft naar eigen zeggen genoten van het buitenlandse uitstapje. "Het is een goed trainingskamp geweest. Het was wel pittig, met veel trainingen." Of hij er zelf een mooier perspectief aan over heeft gehouden? "We zullen het wel zien, ik doe goed mijn best."