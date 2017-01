Oud-PSV'er vertrekt uit Kerkrade: "Dat zag ik wel zitten"

THES Sport heeft Burak Kardes opgehaald bij Roda JC Kerkrade. De oud-jeugdspeler van PSV hoopt bij de club van trainer Wouter Vrancken zijn carrière weer te lanceren.



"Mijn zaakwaarnemer kent enkele mensen bij de KNVB en ze hebben verzekerd dat alles in orde zou komen. Hoe ik van Roda JC bij THES terechtkwam? Bij Roda zat ik vorig jaar bij de A-kern, maar door een lichte blessure moest ik nu bij de beloften voetballen", vertelt Kardes in Het Belang van Limburg



"Daar had ik niet veel zin in. Ik ben nog maar 22 jaar en wil in een eerste elftal spelen. Van vrienden hoorde ik dat THES een mooie club is, met een leuke achterban. Dat zag ik wel zitten. Ik zet nu een stap terug, maar wil weer hogerop. Ik verwacht zaterdag meteen centraal achterin te staan", zo besluit de oud-PSV'er.