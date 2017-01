Fraser laat transfertips liggen: "Die kunnen mij toch niet helpen"

Henk Fraser weet dat de Vitesse-selectie op een aantal posities kan gaan veranderen in januari. Zo hoopt de oefenmeester op een kwaliteitsimpuls, maar hij wil voorkomen dat dit ten koste gaat van de teamgeest.



Fraser kiest er bewust voor om technisch directeur Mohammed Allach het transferbeleid te laten invullen. "Ik richt me op de spelers die ik tot mijn beschikking heb. Verder ga ik nergens op in", zo laat de Vitesse-trainer in De Gelderlander. "Ik ga mijn spelersgroep op geen enkele manier de indruk geven dat ik met andere zaken bezig ben."



"Kijk, elke trainer wil versterking in de winter. Dat is voetbal. Dat is topsport", zo vervolgt Fraser, die onder meer op Alexander Büttner (clubloos) hoopt. "Ik wil de concurrentie vergroten en het team versterken. Maar ik ga de media en de supporters daarover niet consulteren, want die kunnen mij toch niet helpen."