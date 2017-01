Conte schetst mogelijkheden voor teruggeroepen Nederlander

Chelsea-manager Antonio Conte heeft besloten om de uitleenperiode van Nathan Aké bij AFC Bournemouth te beëindigen. Zijn defensie is dit seizoen op een paar slippertjes na zeer stabiel gebleken, maar de 21-jarige Nederlander keert desondanks nu alweer terug.



Conte acht Aké klaar voor de lijstaanvoerder van de Premier League. De vraag is alleen op welke positie de verdediger eventueel speeltijd mag verwachten. Volgens de Italiaan zijn er meerdere mogelijkheden: als onderdeel van de driekoppige achterhoede, op het middenveld of als vooruitgeschoven back.



Aké zelf zal zich vermoedelijk richten op een plek in de achterhoede. Zo zou Aké centraal de concurrentie aan kunnen gaan met de ervaren Gary Cahill, waar hij op de linkerflank mogelijk Marcos Alonso mag proberen te verdrijven. De manager kijkt dus ook nog naar mogelijkheden op het middenveld.