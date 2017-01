Janssen valt wederom door de mand: 'Mijn opa beweegt nog beter..'

Vincent Janssen mocht vandaag na twee maanden weer eens in de basisformatie starten voor Tottenham Hotspur, maar een succes was dat niet. De spits viel niet op en werd na een uur al vervangen, door Dele Alli.



Toch wisten de Londenaren in de bekerwedstrijd tegen degradant Aston Villa wél te winnen. Het werd 2-0, door goals van linksback Ben Davies en linksbuiten Son Heung-Min.





Spurs 2-0 Aston Villa FT:



Second-half goals from Ben Davies and Heung-min Son secure Spurs a place in the fourth round draw. pic.twitter.com/9tiRCXxhoV — Squawka News (@SquawkaNews) 8 januari 2017

33 - Excluding penalties, Vincent Janssen has had a total of 33 shots without scoring in all comps; the most of any PL striker. Wayward. — OptaJoe (@OptaJoe) 8 januari 2017

Another forgettable appearance by Vincent Janssen. My gran has better movement and she's a terrible player. And dead. — Paddy Power (@paddypower) 8 januari 2017