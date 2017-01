PSV wint nu wél van Duitsers, aanwinst Van Ginkel meteen goud waard

PSV verloor gisteren nog kansloos van Borussia Dortmund, nu werd er met 2-1 gewonnen van SC Freiburg. Er stonden veel reservespelers in de basis, maar ook Hector Moreno (eerste helft) en aanwinst Marco van Ginkel.



De middenvelder wordt wederom gehuurd voor de tweede seizoenshelft van Chelsea en was meteen belangrijk met een fraaie openingstreffer. Snel daarna maakte Florian Jozefzoon de 2-0. De Duitsers deden in de slotfase nog wel wat terug, maar PSV won dus wel.





Prima doelpunt van Marco van Ginkel! Hij maakte de 1-0. #psvfre pic.twitter.com/Zgli3yreOv — Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 8 januari 2017