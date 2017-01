Huh!? 'Zéér opmerkelijke volgende werkgever voor voormalig Spaans international Michu'

Zien we deze transferperiode nog een opvallende naam in de Belgische Jupiler Pro League opduiken? Die kans is aanwezig. Een voormalig Spaans international trekt mogelijk naar de competitie van onze zuiderburen.



La Dernière Heure weet dat aanvaller Michu mogelijk naar Royal Moeskroen trekt. De 30-jarige aanvaller speelt momenteel voor tweedeklasser Real Oviedo. Daar scoorde hij één keer in veertien wedstrijden.



De aanvaller scoorde enkele jaren geleden nog 15 keer in de Spaanse eerste klasse. Swansea City plukte hem toen voor 2,6 miljoen euro weg bij Real Vallecano. In Engeland scoorde hij toen meteen 18 keer in de Premier League. Nadien werd hij nog opgeroepen voor Spanje en hij speelde zelfs een interland voor Spanje. Nadien trok hij nog naar Napoli, maar dat werd geen succes.



Rond die tijd zou Feyenoord overigens ook nog geprobeerd hebben om de spits te kunnen huren. Zonder succes, dus.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.