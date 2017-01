'Vitesse blijft Anderlecht, HSV, Wolfsburg en Everton dwarszitten'

Het Belgische RSC Anderlecht is nog altijd op zoek naar een versterking voor de positie van middenvelder en in dat kader viel opnieuw de naam van Marvelous Nakamba. Maar een transfer van de Zimbabwaan wordt bijzonder moeilijk.



Zo staat Vitesse niet meteen te springen om zijn sterkhouder te laten gaan, integendeel. "Marvelous speelt een cruciale rol in ons team. Het gonst van de geruchten, maar tot nu toe heeft zich nog geen club bij ons gemeld", zei technisch directeur Mo Allach tegenover De Gelderlander. De ploeg uit Arnhem zal dus ongetwijfeld de hoofdprijs vragen voor Nakamba.



Daarnaast heerst er ook heel wat concurrentie. Hamburg SV, VfL Wolfsburg en Everton FC werden al genoemd, maar ook Galatasaray zou gecharmeerd zijn. En die clubs, vooral de laatste twee, zijn een pak kapitaalkrachtiger. Voorlopig is Nakamba overigens met Zimbabwe actief op de Afrika Cup.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.