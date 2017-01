'Anderlecht ontvangt dit bedrag van Ajax'

Anderhalf jaar geleden zag Anderlecht Franco Antonucci naar Ajax vertrekken. De Amsterdammers betaalden toen 500.000 euro voor de talentvolle Belg. Hij trok nu al naar AS Monaco.



De Franse club betaalde 2,5 miljoen euro voor de speler. La Dernière Heure weet dat Anderlecht ook nog geld krijgt, maar dat is een zeer laag bedrag. De opleidingsvergoeding bedraagt amper 40.000 euro. Dat komt door de nieuwe regel van de FIFA.



Omdat hij tussen zijn twaalfde en vijftiende voor Anderlecht speelde, krijgt RSCA 4 maal 10.000 euro. Bij de vorige regeling zou dat 4 maal 75.000 euro geweest zijn. Daardoor krijgt Anderlecht slechts 40.000 euro in plaats van 300.000 euro voor het jonge toptalent.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

