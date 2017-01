Engelse media wild na deze Tweet vriendin van Manchester United-toptarget

Manchester United heeft al een behoorlijk sterrenensemble rondlopen, maar toch draait het nog allerminst naar wens. Trainer José Mourinho wil in ieder geval een extra centrale verdediger halen in januari.



Al een tijdje wijst alles erop dat dit Victor Lindelöf van SL Benfica gaat worden. De Zweed ontwikkelde zich in het afgelopen jaar tot een mandekker van wereldniveau en is hard op weg naar de top van de Premier League.



Zijn vriendin, de beeldschone blondine Maja Nilsson, lijkt een verhuizing alvast te verklappen op Twitter. Met het onderstaande bericht kreeg ze de Britse roddelpers in ieder geval alvast wild!



Op een foto is een rommelige kamer te zien met meerdere ingepakte tassen, en een openstaande koffer. De tekst erbij: "Vandaag kwam er een man op bezoek om ons huis te taxeren. Schaamde me wel toen ik de deur opende..." Een verhuizing komt er dus zeker aan. Naar Manchester, wellicht?





Det kom en man som tittade igenom lägenheten idag för att ge oss ett pris på storstädning. Skämdes något när jag öppnade den här dörren. pic.twitter.com/tLs7eBJeLw — Maja Nilsson (@majanilsson) 5 januari 2017