Italianen bevestigen bod van 65 miljoen van Arsenal op sensatiespits

Arsenal kampt eigenlijk al langer dan een jaar met een spitsenprobleem. Olivier Giroud scoort behoorlijk, maar er blijft veel kritiek op zijn gebrek aan voetballend vermogen.



Trainer Arsene Wenger blijft dan ook aandringen op een nieuwe topspits. Er werden door de maanden heen al meerdere blauwtjes gelopen, en vandaag was dat niet anders. De Londenaren hebben namelijk een bod van ongeveer 65 miljoen euro neergelegd bij Torino voor spits Andrea Belotti. Dat bevestigt de formatie uit Turijn zelf, bij monde van directeur Gianluca Petrachi.



"We hebben inderdaad een bod ontvangen, maar volgens ons geeft dat bod niet de juiste waarde van de speler weer", aldus de beleidsbepaler van de Serie A-middenmoter in gesprek met Sky Sports Italia.



De 23-jarige Belotti heeft een afkoopclausule van bijna 100 miljoen euro in zijn contract staan. "Hij gaat voorlopig nergens heen", benadrukt Petrachi. "We willen van hem genieten, dan zien we wel wat er gebeurt."



Dit seizoen staat Belotti al op 13 goals na zeventien duels. Zijn contract bij Torino loopt nog tot medio 2020 door.