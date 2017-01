'Geduld Barça is op, Rakitic wordt vervangen door man van 70 miljoen'

De sterren van FC Barcelona genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Zij zullen ondanks de tweede plek op de ranglijst een positief gevoel ervaren, maar de kans bestaat dat Rakitic er iets anders over denkt.



De Kroatische middenvelder is getroffen door een vervelende achillespeesblessure en is daardoor buiten de basiself gevallen. Coach Luis Enrique gaf recentelijk de voorkeur aan André Gomes en Denis Suárez. Dat kan nog worden weggemoffeld onder het mom 'onvoldoende ritme', maar de werkelijkheid lijkt wranger.



Enrique zou volledig achter deze beslissing staan. Rakitic maakte volgens Marca onvoldoende indruk op de coach, die in januari tijdens een drukke periode iedereen een frisse start gunt. De middenvelder moet dan presteren om zijn toekomst in Barcelona veilig te stellen.



Mocht Rakitic wisselvallig blijven presteren na de winterstop, dan dreigt de intentie rond contractverlenging om te slaan in een mogelijk afscheid. De 28-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2019 vast. Juventus zou hopen op zijn komst, al heeft de eerdere sterkhouder zelf nog geen signaal afgegeven.



Update 17:10 uur

Volgens Spaanse media is het geduld van FC Barcelona op; Ivan Rakitic mag bij een redelijke aanbieding vertrekken uit Catalonië. En de opvolger is ook alvast in beeld; wonderkind Dele Alli, van Tottenham Hotspur.



De twintigjarige middenvelder speelde dit seizoen al negentien duels voor de Londenaren, waarin hij tien goals maakte. Zijn waarde wordt geschat op maar liefst 70 miljoen euro, ook Real Madrid zou geïnteresseerd zijn..

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.