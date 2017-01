NEC pakt door: "Hij is niet te jong voor een beter contract"

Ferdi Kadioglu is een zeventienjarige HAVO-scholier, maar bovenal een groot talent in dienst van NEC. De Nijmeegse eredivisionist is zeer tevreden over zijn stormachtige ontwikkeling en wil dat belonen.



NEC wil voorkomen dat Kadioglu door zijn goede optredens onhoudbaar gaat worden en een verbeterd contract kan dat stimuleren. "Hij is niet te jong voor een beter contract", zo laat technisch manager Edwin de Kruijff weten aan Omroep Gelderland.



"Hij heeft een contract dat nog een poosje loopt. Maar zijn ontwikkeling is erg hard gegaan. Dus daar willen wij absoluut een aanpassing in doen om dat op te waarderen", aldus De Kruijff. Kadioglu debuteerde op zijn zestiende in de hoofdmacht en wist als zeventienjarige meerdere malen uit te blinken.