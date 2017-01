Verontwaardiging bij Rooney: "Dat dit de headline is..."

Wayne Rooney is uitgegroeid tot een fenomeen in het shirt van Manchester United. In zijn 543ste wedstrijd voor de club produceerde de aanvaller zijn 249ste doelpunt om daarmee het record van Sir Bobby Charlton te evenaren, maar opvallend genoeg haalt dat niet de headlines.



Na de 4-0 overwinning op Reading in de FA Cup lijkt een randzaak belangrijker te zijn. Rooney wilde zijn shirtje wisselen met tegenstander George Evans, die op dat moment weigerde. Uiteindelijk bleek men de ruil in de catacomben te hebben gedaan, maar de Britse media pakt er daags daarna flink mee uit.



Rooney heeft via zijn Twitter-account stevig uitgehaald naar de pers. "Ik vind het ongelofelijk dat ik het record van Bobby Charlton evenaar, maar dat dit de headline in de krant is." Daarbij heeft de United-aanvaller een foto geplaatst met het veelbesproken moment met Evans.



Ter verdediging van de Britse pers: zijn record is op verschillende voorpagina's wel degelijk hét gespreksonderwerp.





I find it amazing that I equal sir Bobby Charltons record and this is a headline in the mail. pic.twitter.com/MXCs1HFooT — Wayne Rooney (@WayneRooney) 8 januari 2017