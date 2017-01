Feyenoord-succes heeft keerzijde: "Natuurlijk vreet het aan me"

Nicolai Jörgensen is als zomeraankoop een schot in de roos gebleken voor Feyenoord. De Rotterdammers zijn dolgelukkig met de topschutter en dat gaat ten koste van Michiel Kramer, die na het trainingskamp niet op meer perspectief rekent.



"Ik denk niet dat er heel veel verandert na een week trainingskamp", vertelt de 28-jarige aanvaller aan RTV Rijnmond. "Natuurlijk vreet het aan me, maar het gaat niet om mij. Op dit moment zijn de minuten schaars en zo is het gewoon. Tijdens de minuten die ik maak moet ik me gewoon laten zien."



Kramer misgunt teamgenoot en 'goede gozer' Jörgensen dit succes niet. "Het gaat ook goed met Feyenoord, dus eigenlijk heb ik niet zoveel te zeggen. Ik wil dat we kampioen worden en dat betekent dat ik me gewoon moet schikken in de rol die ik heb. Dat is niet makkelijk, maar wel een uitdaging."



De boomlange Feyenoorder is vooral realistisch op dit moment. "We staan bovenaan, scoren veel en krijgen weinig doelpunten tegen. Alles gaat goed. Ik weet hoe het werkt en dat vind ik ook niet erg, maar iedere voetballer wil spelen en ik dus ook."