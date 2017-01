OFFICIEEL: Voormalig Feyenoord-spits verlaat de Eredivisie

Mitchell te Vrede kroonde zich vorig seizoen nog tot clubtopscorer bij sc Heerenveen, maar dit seizoen speelde hij nog geen minuut voor de hoofdmacht. De 25-jarige aanvaller mag vertrekken en zijn nieuwe bestemming lijkt bekend.



Te Vrede verloor in de voorbereiding de concurrentiestrijd van Reza Ghoochannejhad, waar Henk Veerman als stand-in fungeert. Bovendien raakte de oud-Feyenoorder in de zomer geblesseerd. Trainer Jurgen Streppel liet hem daarom alleen in een paar oefenduels aantreden namens sc Heerenveen.



Afgelopen zomer mocht Te Vrede al vertrekken, maar toen bleef een akkoord uit. Nu zou de spits op weg zijn naar het Turkse Boluspor, aldus Boluspor Luyuz In Rydell Poepon, Murat Yildirim, Ismail Yildirim en Anco Jansen lopen er al meer Nederlanders rond bij deze club.



Update 14:14 uur

Te Vrede lijkt zijn voetballoopbaan daadwerkelijk voort te zetten in Turkije. Tweededivisionist Boluspor zou de spits van sc Heerenveen dinsdagochtend medisch hebben gekeurd en ook zou hij reeds zijn voorgesteld aan de nieuwe teamgenoten. Koroglu Gazetesi verwacht dat hij in de avond al zal meetrainen.



Update II 14:29 uur

De transfer van Mitchell te Vrede naar Boluspor is inmiddels beklonken. De Turken maakten zojuist melding van de komst van de Nederlander, die voor anderhalf seizoen heeft getekend.





Mitchell te Vrede ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. https://t.co/Tlp8PRMp45 pic.twitter.com/VIX1Bg9ZxT — Boluspor (@Boluspor) 8 januari 2017