SN EXCLUSIEF: "Verrassend dat Immers naar een Champions League-ploeg trekt"

Club Brugge haalde met Lex Immers een ervaren middenvelder binnen. Hij brak in Nederland door bij ADO Den Haag en versierde een transfer naar Feyenoord. Daar was hij twee seizoenen zeer sterk, maar zijn laatste seizoen was iets minder. Hij trok nadien naar Cardiff City. Daar kon hij niet helemaal overtuigen.



De Engelse tweedeklasser, momenteel negentiende in de Championship, liet de speler zelfs gratis gaan. Afgelopen zomer legde het de speler nog vast tot medio 2018. Immers (30) was een grootverdiener en presteerde dit seizoen niet top. Club en speler beslisten om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Toch liet de Nederlander een goede indruk achter in Engeland. In zijn eerste halve jaar.



Beste positie

Dominic Booth, journalist bij Wales Online, schetst een beeld van Immers. "Zijn periode bij Cardiff City was wisselvallig. Hij startte schitterend toen hij op huurbasis overkwam van Feyenoord. Hij speelde toen geweldig op de nummer 10 in steun van de aanvaller. Hij scoorde vijf doelpunten en hielp Cardiff bijna aan een ticket voor de Play-Offs", zegt hij aan onze redactie.



Club Brugge heeft met de Nederlander een veelzijdige speler aangetrokken. "Het is een speler die van grote waarde kan zijn. Zijn beste wedstrijden bij Cardiff City speelde hij op de tien, maar hij kan ook als diepe spits uit de voeten. Hij kan echter ook op de acht spelen. Het is ook een speler die met links en rechts kan uithalen", vervolgt Booth.



Dat hij echter naar Club Brugge is vertrokken, verrast hem wel. "Het is een verrassing dat hij naar een ploeg is kunnen gaan die dit seizoen toch in de Champions League speelde. Sommige fans van Cardiff zullen wellicht een beetje gefrustreerd zijn dat de club geen transfersom kon opstrijken voor dergelijke speler", besluit de journalist uit Wales.