"Van Heerenveen had ik nog nooit gehoord, alleen van Ajax en Feyenoord"

Afgelopen zomer sloeg sc Heerenveen toe in Engeland door de jongeling Shay Facey te huren van Manchester City. Voornamelijk door blessureleed werd het echter nog geen al te groot succes.



Hij kwam nog maar tot drie optredens. Toch blijft Facey optimistisch. "Ik wil het team helpen met de kwaliteiten die ik heb, daarvoor moet ik minuten maken en geen rode kaarten pakken", aldus de verdediger in gesprek met FeanFan.



"Ik dacht dat mijn kans zou komen bij City, maar helaas. De club had andere plannen met mij. En toen kwam Heerenveen, een club waar ik nog nooit van had gehoord. Ik kende alleen Feyenoord en Ajax. Toch was mijn eerste indruk goed. De plannen die Heerenveen had en de grootte van het stadion spraken me aan", besluit Facey enthousiast.