Biseswar hoopt dat gewilde Nederlander zijn ploeggenoot blijft

Bij de Griekse hoogvlieger PAOK Saloniki spelen momenteel twee Nederlanders. Diego Biseswar en Garry Mendes Rodrigues. Laatstgenoemde is na een sterk seizoen een 'hot item' op de transfermarkt.



En hoewel een vertrek van hem de weg naar een vaste basisplaats zou kunnen betekenen voor Biseswar, hoopt de oud-speler van onder meer Feyenoord en Heracles Almelo dat hij bij PAOK blijft.



Zij zijn immers goede vrienden van elkaar. "Het zou het beste zijn voor het team als hij blijft, maar we moeten zijn beslissing respecteren", wordt Biseswar geciteerd door de Turkse media. Voornamelijk Galatasaray wordt hevig gelinkt aan Rodrigues.



Cim Bom Bom is echter niet de enige. Enkele weken terug werd de oud-speler van FC Dordrecht nog in één adem genoemd met Feyenoord. Echter zou PAOK bijna vijf miljoen euro vragen voor de Nederlander; een behoorlijk gortig bedrag.