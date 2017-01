Manchester City begon toch aardig aan het lopende seizoen in de Premier League, maar op een gegeven moment kwam de sleet er een beetje op. Coach Josep Guardiola doet nu een handreiking in gesprek met de Engelse pers: hij steekt de hand in eigen boezem.



De Catalaanse succestrainer vertelt: "We hebben in het eerste deel van het seizoen een aantal erg, erg goede wedstrijden gespeeld. Maar nadat een aantal vergissingen ons punten kostten, een eigen goal op White Hart Lane, onze misser tegen Celtic in Glasgow, verloren we een beetje van ons vertrouwen. En op sommige momenten waren mijn ideeën niet goed. Ik ben nog steeds bezig met het leren kennen van mijn spelers, doorkrijgen wat nu hun beste positie is, hoe we moeten spelen, mezelf aanpassen aan hun kwaliteiten."



Guardiola gaat verder: "Soms heb ik een idee: met drie man achterin of een speler op een bepaalde positie neerzetten, die dingen werkten soms niet. En, als dat gebeurt, beklaag ik mij nooit bij de spelers. Want ik zie ze trainen, ik zie hoe ze lijden en wat ze hebben gedaan in de laatste wedstrijd tegen Burnley, na 65, 70 minuten, met tien tegen elf, twee dagen na de wedstrijd op Anfield tegen Liverpool."