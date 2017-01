Immers gelijk onder de indruk van Club Brugge

Het werd een drukke zaterdag in het Spaanse luxeresort Sotogrande, waar Club Brugge momenteel zijn basiskamp heeft opgesteld. De landskampioen voegde immers twee nieuwkomers toe aan zijn selectie. Naast de Colombiaanse verdediger Helibelton Palacios, maakte ook Lex Immers zijn opwachting bij de spelersgroep.



De Nederlandse middenvelder kon transfervrij worden aangetrokken nadat hij vrijdag zijn contract bij Cardiff City had laten ontbinden. En Immers blijkt voorlopig erg tevreden met zijn keuze. "Mijn indruk van Club Brugge was altijd heel groot. En die is nu waar gemaakt na een super ontvangst van iedereen. Bedankt!", liet hij weten via Twitter. Iets wat ze bij Club maar al te graag hoorden.





Me indruk van @ClubBrugge was altijd heel groot. En die is nu waar gemaakt na een super ontvangst van iedereen. Bedankt ! #MissionSotogrande — Lex Immers (@ImmersLex) January 7, 2017