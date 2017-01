'Real en Barça strijden om handtekening speler van 80 miljoen'

Real Madrid mag door een transferverbod geen zaken doen gedurende de huidige mercato, al is daar gezien de huidige resultaten ook weinig reden toe. Toch denkt de club al aan versterking voor tijdens komende zomer. En die beoogde aanwinsten mogen best wat kosten.



In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder zouden de Madrilenen inmiddels zijn uitgekomen in de Premier League. Zo zou Real erg geïnteresseerd zijn in Dele Alli. De middenvelder is één van de meest veelbelovende spelers in Europa en maakt al een tijdje furore bij Tottenham Hotspur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nog een aantal kapers op de kust zijn.



Mirror schrijft namelijk dat De Koninklijke nu de concurrentie krijgt van aartsrivaal FC Barcelona. Maar de Spurs willen hun goudhaantje uiteraard niet zomaar laten gaan. Zo wordt melding gemaakt van een transfersom van een slordige tachtig miljoen euro. Ook een hoop clubs uit de Chinese Super League willen wel aan de slag gaan met de Engelsman en naar verluidt kan de desbetreffende speler liefst één miljoen euro per week verdienen in het Vere Oosten.