Streep door Barça-transfer door terrorisme

FC Barcelona nam vleugelverdediger Aleix Vidal een tijdje geleden over van Sevilla, maar tot nog toe heeft de back zeker niet kunnen imponeren in het Camp Nou-stadion. De Catalanen hoopten hun selectiespeler te kunnen slijten aan het Turkse Galatasaray, maar daar heeft de Spanjaard zelf maar weinig zin in.



Vidal wil niet naar Istanbul verhuizen omdat de Turkse miljoenenstad de laatste tijd steeds vaker het doelwit is van terroristische aanslagen. Met oud en nieuw vielen er nog veertig doden in de nachtclub Reina en daardoor heeft de vleugelverdediger zelf een streep gezet door een mogelijke overgang naar de werkgever van de kleine Oranje-middenvelder Wesley Sneijder.



Sportief directeur van Cim Bom Levent Nazifoglu vertelt aan het medium Sporx: "Terrorisme heeft grote invloed op de club, maar ook op ons transferbeleid deze winter. Heel veel spelers willen niet hierheen komen door de onrust in de stad. Het is een lastige situatie." Barça zit nu met de handen in het haar: de Catalanen hoopten Dario Srna aan de selectie toe te voegen, maar daar is door de aanwezigheid van Vidal geen ruimte voor.