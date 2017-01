Viergever: jammer dat ik daarvan geen deel mocht uitmaken

Nick Viergever is momenteel een vaste waarde in de defensie van de Eredivisie-topclub Ajax, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. In de voorbereiding op het huidige seizoen in de Nederlandse competitie moest de oud-speler van AZ het nog doen met een reserveplek en dat was niet helemaal naar zijn zin.



In gesprek met het medium Ajax TV vertelt Viergever daarover: "Het was moeilijk, vervelend. Ik vond dat ik er lekker in zat vorig seizoen en dan wil je dat doorzetten. Ik dacht: nieuwe trainer, nieuwe kansen. Maar ik heb niet echt eens kans gekregen in de voorbereiding. Daar heb ik met de trainer over gesproken. Hij zei: het is een korte voorbereiding en we moeten snel tot een vast team komen. Het is jammer dat ik daarvan geen deel mocht uitmaken."



Nu is de stopper toch een basiskracht in de Amsterdam ArenA. "Ik ben hard blijven werken, zoals ik de afgelopen jaren ook heb gedaan. Ik ben blijven hopen dat de kans zou komen – en die kwam op een gegeven moment ook. Dan moet je er klaar voor zijn en er staan."