Middenvelder haalt uit naar Ajax na transfer

Ajax verkocht middenvelder Riechedly Bazoer aan VfL Wolfsburg en Nemanja Gudelj ging al naar het Chinese Tianjin Teda. Ook Francesco Antonucci is inmiddels vertrokken uit Amsterdam: hij gaat voor 2,5 à drie miljoen euro naar het Franse AS Monaco. En in gesprek met Ajax Showtime laat het talent weten dat Ajax dat aan zichzelf te danken heeft.



Antonucci vertelt: "Ik voelde meer vertrouwen bij Monaco. Ajax had geen duidelijk plan. Er is niet gesproken over de stap naar Jong Ajax. Na het afgelopen seizoen vertelde men me tijdens het functioneringsgesprek alleen dat ik het goed deed. Ik mag bij AS Monaco meteen met het eerste meetrainen en ga er wonen met mijn vader."



Het talent gaat verder door te stellen dat de Fransen een maand of twee geleden al op de radar verschenen. "Ik kreeg te weinig speeltijd en wilde een kans krijgen. Zoek maar op, ik heb bij Ajax O19 twee wedstrijden de volle negentig minuten mogen spelen." Desondanks is hij niet helemaal negatief over zijn periode in Amsterdam. "Ik hou er een goed gevoel aan over, Ajax is perfect. Het is jammer dat ik niet echt een kans heb gekregen, maar ik heb ook echte vrienden gemaakt, zoals Noa Lang."