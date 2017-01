Lozano laat zien waarom Ajax hem moet halen

Het is volstrekt onbekend hoe serieus de interesse van Ajax voor aanvaller Hirving Lozano nou precies is. Wat als een paal boven water staat, is dat we hier te maken hebben met een zeer talentvolle voorhoedespeler die hoogstwaarschijnlijk meer dan tien miljoen euro moet kosten. En in de nacht van zaterdag op zondag drukte de Mexicaan zijn neus nog maar eens aan het venster.



Lozano speelde een wedstrijd met zijn werkgever Pachuca uit bij León en wist maar liefst drie keer te scoren. Onderstaat twee van zijn drie doelpunten. Wat opvalt, is dat we hier te maken hebben met een zeer snelle voetballer die oog heeft voor de ruimte die er ligt op het veld en een neusje heeft voor de goal.





Hat trick de Hirving Lozano para el 4-2 sobre León https://t.co/Fys5xIpMKi — PEDRO ANTONIO FLORES (@hagala_) January 8, 2017