'Hij is zéker de populairste PSV'er bij de fans'

De Mexicaanse middenvelder Andrés Guardado lijkt zich dit seizoen wat minder op zijn plek te voelen in Eindhoven bij PSV dan voorheen. Desondanks weet Mart van den Heuvel in gesprek met het Algemeen Dagblad te vertellen dat de mannetjesputter ongelooflijk populair is bij de achterban van de Eindhovenaren.



Van den Heuvel stelt dat er een prettige wisselwerking is tussen Guardado en het publiek van PSV. "Dan plaats ik Guardado in een rijtje met onder anderen Heurelho Gomes en Alex, zeg maar spelers die hier een tweede soort clubheld zijn geworden, buitenlanders met wie de fans zich net zo vereenzelvigen als met Berry van Aerle of Willy van de Kerkhof."



De teammanager gaat verder: "Voor Guardado maken ze ook spandoeken en worden er speciale sfeeracties georganiseerd. Dat gebeurt niet voor pak hem beet de categorie Ola Toivonen. En puur in zijn spel is Guardado wel een gangmaker, een aanjager en gifkikker zoals Sören Lerby of Eric Gerets waren. Al was Lerby op het middenveld duidelijker aanwezig met zijn coaching."