Zakaria Labyad schrijft toch een apart voetbalverhaal. De middenvelder stond te boek als een erg groot talent en verdiende op deze manier een transfer naar het Portugese Sporting Portugal, maar daar kwam hij eigenlijk helemaal niet aan de bak. Hij werd uitgeleend aan onder meer Vitesse, maar nu is hij definitief terug in Nederland bij FC Utrecht.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de speler in kwestie nu: "Ik kon bij genoeg subtoppers in Frankrijk en Spanje tekenen, maar ik wilde per se terug naar Nederland. In Nederland kennen ze mijn kwaliteiten beter dan waar dan ook. Ik ben vastbesloten weer de Zakaria Labyad te laten zien die ik bij PSV en Vitesse was."



Labyad geeft hoog op van trainer Erik ten Hag. "Met Fred Rutten heeft hij me bij PSV volwassen gemaakt. Voetballend en mentaal. Ik kwam er als zestienjarige in het eerste. Mensen vergeten weleens wat er dan op je af komt allemaal. Bij PSV móet je kampioen worden, de druk is groot. Maar ik heb er dankzij deze twee trainers wel geleerd voor mezelf op te komen en me staande te houden." De oefenmeester bestrijdt op zijn beurt dat zijn nieuwe speler een lastpak is. "Mensen plakken zo makkelijk stempels. Hij is een aardige jongen die qua talent voorbestemd was voor de top. Maar door omstandigheden is het anders gelopen."