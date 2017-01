'Als Memphis blijft, ben ik daar blij mee'

Het is niet eens zo heel waarschijnlijk dat vleugelspits Memphis Depay deze maand vertrekt bij Manchester United. De Engelse topclub vraagt namelijk goud geld voor zijn wisselspeler en er is gewoonweg geen ploeg die wil voldoen aan de vraagprijs. Coach José Mourinho zegt nu dat hij best blij zou zijn als Memphis blijft.



In gesprek met de Engelse media stelt de Portugees allereerst: "We hebben op zijn positie veel spelers: Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Marcus Rashford, soms Wayne Rooney. Vanuit menselijk oogpunt kan ik hem daarom ook niet stoppen om weg te gaan. Ik vind het jammer dat ik hem geen speeltijd kan geven, hij is een goede speler en een geweldige gozer."



The Special One gaat verder: "Een speler op zijn leeftijd moet spelen. Als hij blijft, ben ik daar blij mee. Hij zal dan zeker in de tweede seizoenshelft aan minuten komen, omdat we zoveel wedstrijden spelen. Als hij wel vertrekt, wensen we hem het beste want het is een fantastische jongen."