"Niet alle transfers kunnen succesvol zijn"

De Eredivisie-club Vitesse is de laatste jaren toch wel bekend komen te staan als een soort handelshuis. Soms gaat dat goed, maar soms valt het ook tegen, zoals bijvoorbeeld bij vleugelverdediger Kosuke Ota, die inmiddels al weer verkocht is aan zijn oude werkgever FC Tokyo.



En ook Abiola Dauda mag vertrekken uit Arnhem. Technisch manager Mo Allach vertelt aan het medium Omroep Gelderland: "Ik vind dat spelers altijd waarde hebben. Dauda en Ota zijn profs die positief zijn ingesteld, zij hebben ook waarde gehad voor de club. Maar er zijn inderdaad soms spelers die het niet waar kunnen maken, dat wij met zijn allen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Samen, want het is een wisselwerking tussen club en speler."



De directeur gaat verder: "Het is inherent aan het transferbeleid dat niet alle transfers succesvol kunnen zijn. Maar de afgelopen drie jaar hebben we vier keer meer binnen gekregen aan transfersommen dan dat we hebben uitgegeven. Denk aan de transfers van Diks, Vejinovic en Pröpper. En daarnaast hebben we een hoop transfervrije spelers binnengehaald die als het goed is geld gaan opleveren. Denk aan Zhang, Rashica, Van der Werff en Nakamba."