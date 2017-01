Ajacied ziet brood in vertrek Gudelj en Bazoer

Ajax is al twee A-spelers kwijt: allereerst speelt middenvelder Riechedly Bazoer nu voor het Duitse VfL Wolfsburg en daarnaast is de Servische international Nemanja Gudelj vertrokken naar de Chinese Super League. Ajax-talent Donny van de Beek vindt dat helemaal niet zo erg, want hij denkt dat hij nu alleen maar meer kansen krijgt.



Van de Beek deed op zaterdagmiddag mee met het B-team van Ajax, dat het opnam tegen Excelsior en met 3-1 verloor. De jonge middenvelder zegt nu in gesprek met het medium Ajax Life: "Natuurlijk hebben we hard getraind en dan voel je wel wat vermoeidheid in je benen. Maar dat had Excelsior ook. Dat is dus geen excuus, het was gewoon een slechte uitvoering. Ze stonden goed en wij speelden in een te laag tempo."



Vervolgens laat Van de Beek zich uit over het vertrek van Bazoer en Gudelj. "Dat betekent voor mij meer kans, zo werkt dat in het voetbal. Ik moet het na de winterstop laten zien als ik mijn minuten krijg. Ik ben sterker geworden en heb nu ook Europees meegedaan. Daar leer je van en dat heb je nodig als speler. Ik heb nu meer power in de duels. Het enige wat ik nu nog wil is bepalender worden voor het team."