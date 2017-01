Dit is het laatste transfernieuws omtrent Ödegaard

Een week of twee geleden konden we lezen dat middenvelder Martin Ödegaard waarschijnlijk naar de Nederlandse Eredivisie zou transfereren. Aanvankelijk leek het Amsterdamse Ajax een optie, maar al snel werd duidelijk dat sc Heerenveen vele malen meer concreet was. Sindsdien hebben we echter maar weinig vernomen over de aanstaande deal.



Dat betekent echter niet dat de transfer van de Noor naar de Eredivisie en het Abe Lenstra Stadion van de baan is. De bekende Noorse journalist Petter Veland van het medium Viasat meldt op Twitter dat het er nog steeds naar uitziet dat Ödegaard binnenkort naar Friesland komt. Heerenveen zal hem van Real Madrid huren in de tweede seizoenshelft van de huidige voetbaljaargang en het seizoen 2017-2018. Is de samenwerking niet naar wens, dan kan De Koninklijke de middenvelder terughalen.





Det -er- ting på gang. Heerenveen, som først antydet for 20 dager siden. Leieavtale trolig ut 17/18-sesongen med mulighet for å avbryte x2. — Petter Veland (@ViasatVeland) January 6, 2017