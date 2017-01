Conte haalt Nederlander waarschijnlijk naar Chelsea

Nathan Aké doet het dit seizoen uitstekend bij Bournemouth. De 21-jarige verdediger staat nog altijd onder contract bij Chelsea, maar de Blues verhuren hem ieder seizoen weer. De Nederlander zit prima op zijn plek bij Bournemouth.



"De club voelt als een familie, iedereen is heel betrokken", vertelt Aké aan Sky Sports. "Alles is heel lokaal bij Bournemouth. De mensen, oud en jong, komen in de stad naar je toe om te vertellen dat je het goed doet. Ik voel me gelukkig hier. Iedereen doet dingen met elkaar en dat maakt de groep heel hecht."



"Ik ben nu gelukkig hier, dus ik kijk niet te ver vooruit. We zien het aan het einde van het seizoen wel. Het is lastig om te zeggen of ik het kan halen bij Chelsea, er blijven dingen die ik moet verbeteren."



Update 7-1: Chelsea haalt Aké waarschijnlijk terug

Hoewel de Nederlandse centrumverdediger Nathan Aké zich goed op zijn plek voelt bij Bournemouth, wordt hij hoogstwaarschijnlijk toch teruggehaald door de Premier League-topclub Chelsea. Desgevraagd vertelt manager Eddie Howe van de club uit de Engelse kustplaats aan de BBC: "Alles wijst erop dat Chelsea hem terug wil halen. Het is nog niet helemaal rond. Het zou voor ons een enorme klap zijn, want Nathan is voor ons heel belangrijk en heeft het hier geweldig gedaan."