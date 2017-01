Gio legt uit: "Weet wat ze kunnen, maar ik wilde vandaag deze formatie zien"

Feyenoord won vandaag knap met 0-2 van FSV Mainz, en dus is trainer Giovanni van Bronckhorst tevreden. Ook over het nieuwe middenveld, zonder Afrika Cup-ganger Karim El Ahmadi.



"Ik heb vandaag met Kuyt, Vilhena en Toornstra op het middenveld gespeeld. Deze formatie had ik nog niet eerder geprobeerd en ik wilde zien hoe dag ging. Desondanks zijn Tapia en Vejinovic nog steeds niet afgeschreven. Ze blijven een optie. Ik weet wat ze kunnen, maar ik wilde vandaag deze formatie zien", vertelt Van Bronckhorst in de nabeschouwing op de website van Feyenoord.



Al met al is de coach opgetogen. "We hebben een goede week gehad in goede omstandigheden. Dan wil je de week ook winnend afsluiten. We waren deze week met een grote groep. Daardoor is het goed geweest om twee wedstrijden in te plannen zodat iedereen aan z'n speelminuten komt. Je wint twee keer en dat is alleen maar mooi."