Dilemma voor 'Nederduitser' Kum: Duitsland of Nederland?

Christian Kum heeft met zijn huidige werkgever Roda JC, en in het verleden al ADO Den Haag, sc Heerenveen en FC Utrecht, een behoorlijk aantal Eredivisieclubs achter zijn naam staan. Toch is hij een Duitser.



Op de website van Roda krijgt hij de dilemma-vraag Duitsland of Nederland? "Ik heb met beide landen iets. Ik ben in Duitsland geboren en in Nederland opgegroeid. Maar als ik echt zou moeten kiezen dan ga ik toch voor het land waar ik geboren ben: Duitsland dus", erkent de verdediger.



Verder wordt hem gevraagd welke speler zijn voorkeur geniet; Mesut Özil of Arjen Robben? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. "Ik vind Arjen Robben een geweldige speler, maar helaas is hij vaak geblesseerd. Daarnaast vind ik hem soms wat te egoïstisch. Ik geniet dan ook meer van een type Özil. Hij heeft inzicht, techniek en maakt furore als een geweldige spelverdeler. Hij wordt natuurlijk ook niet voor niets ‘de Koning van de assist‘ genoemd", aldus Kum tot slot.