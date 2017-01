Dijks strijdbaar ondanks reserverol: "Wil van opgeven niets weten"

Ajax-verdediger Mitchell Dijks heeft niet het beste jaar achter de rug, maar in 2017 hoopt de oud-speler van onder Willem II en sc Heerenveen zijn basisplaats terug te veroveren. Dat heeft hij laten weten aan Voetbal International.



"Een carrière heeft ups en downs, dat heb ik 2016 wel weer ondervonden", vertelt de 23-jarige voetballer. "Met oud en nieuw ga je toch terugdenken en het was niet mijn jaar. Daar moet je eerlijk over zijn. Dan kan je naar anderen wijzen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn prestaties, niemand anders."



"Ik wil knokken, bikkelen en niet zeuren. Deze week heb ik ook een gesprek met de trainers gehad. Ze waren positief over mijn instelling dat ik elke dag alles geef en daarmee ook andere spelers scherp houd. Zo sta ik er nu nog meer in. Ik wil van opgeven niets weten. Als er een moment komt dat ik mijn kans krijg, moet ik er staan. En hem vervolgens pakken", aldus Dijks.