SC Heerenveen boekt op trainingskamp een knappe zege op VfL Wolfsburg

SC Heerenveen heeft zaterdagmiddag het trainingskamp op een zeer positieve manier afgesloten. De Friezen waren met 2-1 te sterk voor VfL Wolfsburg. Bij de Duitse topclub maakte oud-Ajacied Riechedly Bazoer zijn debuut.



De ploeg van trainer Jurgen Streppel kwam in de eerste helft nog wel op achterstand door een doelpunt van Mario Gomez. Reza Ghoochannejhad en Michel Vlap wisten de achterstand in de tweede helft echter om te buigen in een Friese oefenzege.



Scoreverloop:



0-1 (38') Mario Gomez

1-1 (54') Reza Ghoochannejhad

2-1 (87') Michel Vlap



Bijzonderheden: Joost van Aken (sc Heerenveen) ontving in de 90e minuut een rode kaart.