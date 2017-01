Feyenoord boekt oefenzege op nummer tien van de Bundesliga

Feyenoord kan aankomend weekend met een goed gevoel aan de tweede seizoenshelft beginnen. De koploper van de Eredivisie was woensdagmiddag in een oefenwedstrijd met 0-2 te sterk voor FSV Mainz. De Duitse club bezet op dit moment de tiende plaats in de Bundesliga.



De Duitsers kregen in de 23e minuut al de eerste tegenvaller van de wedstrijd te verwerken. Giulio Donati moest vanwege een rode kaart het veld verlaten. De Rotterdammers gaven Mainz echter toestemming om weer een speler aan het team toe te voegen. Steven Berghuis en Jens Toornstra beslisten met hun doelpunten het duel uiteindelijk in de tweede helft.



Scoreverloop:



0-1 (57') Steven Berghuis

0-2 (77') Jens Toornstra