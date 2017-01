Bosz: "Ik zie Traoré niet als een huurspeler"

Velen verdenken Peter Bosz nog wel eens van een verkapte 'vriendjespolitiek' als het gaat om 'zijn' aanwinst Bertrand Traoré. Hij bleef lang gehandhaafd, ondanks matige prestaties.



Anderen denken dat Bosz de speler van Burkina Faso als 'slechts een tijdelijke kracht' zien, omdat hij wordt gehuurd van Chelsea. "Ik snap dat het voor beleidsmakers anders is, maar ik zie Bertrand Traoré niet als een huurspeler. Hij is gewoon één van de jongens", aldus Bosz in De Telegraaf.



"Een huurling voor een half jaar vind ik niet ideaal", vervolgt de Ajax-coach. "Maar voor een jaar is het geen enkel probleem, dan gaat het om een heel seizoen. En is een speler dan goed, dan stel ik hem op, is hij niet goed, dan stel ik hem niet op."