Bondscoach België laat zich uit over de Eredivisie

Roberto Martinez bekijkt zeer veel wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij is verrast over enkele zaken in de Belgische competitie. Hij ziet ook een verschil met Nederland.



"Ik stond verstomd. Ik had niet verwacht dat de Belgische liga zo competitief was. Ik was echt onder de indruk, ook omdat deze competitie zo veel talent heeft voortgebracht. België is een klein land, maar ik vind de competitie heel attractief. Dat een ploeg als Zulte Waregem zo lang aan de leiding stond, geeft aan hoeveel goede ploegen jullie tellen. Iets wat ook tot uiting kwam in de Europa League", zegt hij in het Sport/Voetbalmagazine.



"Er is meer tactische variatie dan bijvoorbeeld in de Nederlandse Eredivisie. In Engeland kan een ploeg van week tot week tactisch helemaal anders spelen. Hier probeert elke ploeg telkens het systeem te spelen dat haar het beste past", aldus de bondscoach van de Rode Duivels tot slot.