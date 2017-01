Eredivisionist wil Heerenveen-middenvelder huren, hijzelf wil wel

Hij begon zo veelbelovend aan zijn periode bij sc Heerenveen, maar inmiddels krijgt hij amper speeltijd meer. Simon Thern hoopt deze maand nog een huurtransfer te kunnen maken.



Er zou al binnenlandse interesse zijn, terwijl er ook over een tijdelijke terugkeer naar Zweden wordt gerept. "Eerlijk gezegd blijf ik liever in Nederland dan dat ik terug ga naar Zweden", reageert Thern in de Leeuwarder Courant. "Niet dat ik voor mijn gevoel zou falen bij een terugkeer naar Zweden, maar mijn beste jaren als voetballer komen nog, als het goed is."



"Ik vind dat ik die niet in mijn thuisland moet doorbrengen", vervolgt de duidelijke Zweed. "Er kan veel gebeuren natuurlijk, maar ik ben realistisch. Het is beter om te gaan. Ik probeer een club te vinden die bij me past."