Nederlander krijgt er nu al van langs: "Een slappeling, deze coach"

Vlak voor het ingaan van de winterstop zette KRC Genk Peter Maes op straat, om hem te vervangen door de onbekende Nederlander Albert Stuivenberg. En die ingreep blijft nazinderen. Zo werd assistent-coach Rudi Cossey begin deze week op straat gezet en vervangen door oude bekende Jos Daerden.



Volgens columnist Hugo Camps werd deze beslissing echter genomen zonder dat Stuivenberg hier inspraak in had. "Cossey of Daerden, hij kent geen van beiden. Zijn keuze is dus opgedrongen door het bestuur. Zo zal het ook gaan met de samenstelling van de spelerskern. De maîtresse van de voorzitter bepaalt wie mag spelen. Een slappeling, deze coach", klinkt het hard in Het Laatste Nieuws.



Ook het personeelsbeleid van de club wordt niet gespaard door Camps. "Waarom moet altijd de hele staf bij het grof vuil als een coach wordt ontslagen? Dat is ethisch en zelfs arbeidsrechtelijk niet uit te leggen. Personeelsbeleid uit de feodale jaren stillekes. Een monstrum van elitaire parachutemoraal."