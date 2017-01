Voormalig Ajax-jeugdspeler met bekende vader werkt aan zijn weg in Duitsland

Hij speelde in twee periodes van in totaal vier jaar bij Ajax, maar maakte vooral naam in Duitsland bij VfB Stuttgart en Werder Bremen; éénvoudig international Frank Verlaat ziet hoe zijn zoon Jesper het uitgelegde pad volgt.



Jesper is namelijk een belofte van Werder Bremen, de club waar senior van 2000 tot 2003 speelde. De twintigjarige centrale verdediger is momenteel voor het eerst mee op trainingskamp met de hoofdmacht van trainer Victor Skripnik.



Op de training wordt hij ook wel eens ingezet als defensieve middenvelder, waardoor hij in duels komt met gelouterde ploeggenoten als Max Kruse. Verlaat 'kletst' er echter wel in, is niet bang. Toch zou hij zichzelf geen 'daredevil' willen noemen, zo vertelt hij aan de Kicker.



Verlaat mocht dus mee op kamp, als beloning voor zijn sterke vorm bij de beloftes van Werder in de Derde Divisie. Hij berichtte al snel vader Frank. Zijn reactie? "Maak je niet druk, geniet er gewoon van en geef vol gas."