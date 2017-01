Feyenoord genomineerd voor fraaie titel: "Hij is een en al passie en bevlogenheid"

Het was een uitstekend jaar voor Feyenoord, dat als winterkampioen nu in de voorbereiding zit op de tweede seizoenshelft. Eén van de spelers die een sterke vorm kende de afgelopen maanden, is Eljero Elia.



Hij wordt nu beloond met een nominatie voor de titel Haags Sportman van het Jaar. Over twee weken wordt tijdens het Haags Sportgala bekendgemaakt of Elia daadwerkelijk heeft gewonnen. Omroep West schrijft in een vooruitblik over de Feyenoord-aanvaller: "Elia is een en al passie, creativiteit en bevlogenheid."



"De aanvallend ingestelde speler maakt de wedstrijd voor iedere verdediger een hel. Links- of rechtsom passeren; dat blijft een verrassing", vervolgt het medium. "Wat je wel zeker weet, is dat het gaat gebeuren. Als jongen van ADO Den Haag is hij nu doorgegroeid tot international en basiskracht bij Feyenoord. En afgelopen seizoen leverde hij persoonlijk de prijs waar deze Rotterdamse club jarenlang zo naar snakte door de winnende en enige treffer in de bekerfinale binnen te schieten."





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">