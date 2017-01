PSV-trainer Cocu onthult: 'In deze speler ben ik wel teleurgesteld'

Het was al met al een beroerde eerste seizoenshelft voor PSV. Trainer Phillip Cocu erkent dat, en geeft verder ook toe dat vooral zijn voorhoede tekort kwam.



Flankspeler Gaston Pereiro bijvoorbeeld, speelt te vaak weinig klaar in wedstrijden. "Hij heeft zoveel in huis.. Op trainingen is duidelijk te zien dat Gastón de mogelijkheden heeft om verder door te groeien, maar het komt er niet altijd uit. Ik heb dat zelf in eerste instantie ook wel gehad, toen ik als speler aan de buitenkant stond. Het is grilligheid die bij een aanvaller hoort, maar in de loop der jaren moet en normaal gesproken ook zal verdwijnen", vertelt Cocu over de Uruguayaan in het ED.



In ieder geval moet het een stuk beter met PSV, na de winter. "In de loop van het jaar vallen soms de dingen op hun plek. Anderzijds kan het ook te maken hebben met de fysieke belasting. We spelen na de winterstop minder wedstrijden en dat kan zeker invloed hebben op de resultaten", besluit Cocu.