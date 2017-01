Bosz heeft zin in ontmoeting met Duitser vanmiddag: "Veel respect voor hem"

Ajax speelt vanmiddag een oefenduel tegen de Duitse stuntploeg RB Leipzig. De promovendus draait mee in de top van de Bundesliga en speelt het 'pressievoetbal' dat Peter Bosz in Amsterdam ook voor ogen heeft.



"Ik ben erg blij met deze tegenstander. Het zal voor ons echt een pittige wedstrijd worden. Ze spelen altijd volle bak", blikt trainer Bosz vooruit op de clubwebsite.



De coach sprak al telefonisch met Ralf Rangnick, een Cruijff-aanhanger en 'voetbalprofessor'. "Ik heb heel veel respect voor hem. Hij zat bij Red Bull Salzburg toen ze van Ajax wonnen en was daarvoor succesvol met Hoffenheim. De man heeft iets bijzonders. Ik hoop hem even te spreken. Als je ziet wat hij voor elkaar heeft gekregen, inspireert dat enorm."