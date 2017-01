VIDEO'S: PSV-aanvaller geblesseerd van het veld geholpen, middenvelder verrast juist

PSV is momenteel op trainingskamp in Spanje. Vandaag wordt er geoefend tegen topclub Borussia Dortmund, maar die wedstrijd zal Luciano Narsingh vermoedelijk missen.



Hij stapte vandaag namelijk, ondersteund door een fysiotherapeut, van het veld bij de training. Te hopen is dat het kwetsuur niet al te ernstig is, want PSV hoopt de flankspeler spoedig te kunnen verkopen aan Swansea City of Galatasaray.



Huurling Siem de Jong herstelt juist uitstekend van zijn liesblessure, die hij opliep in de kraker tegen Ajax (1-1). Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns omschrijft De Jong als 'verder dan verwacht'.





Siem de Jong is fysiek verder dan verwacht na liesblessure. Hij maakt gedreven indruk. Ook voor hem extra concurrentie door komst Van Ginkel pic.twitter.com/PIDy1JcIcf — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 7 januari 2017