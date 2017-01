'Gaat Elia niet naar Fenerbahçe, dan willen Turken PSV'er'

De Turkse topclub Fenerbahçe is nu al een tijdje geïnteresseerd in een samenwerking met Feyenoorder Eljero Elia. Naar verluidt is coach Dick Advocaat bereid om ongeveer 3,5 miljoen euro te betalen voor de vleugelspits, maar als Martin van Geel 'nee' zegt, zal Fenerbahçe overschakelen op een transfer van een andere Nederlander.



De krant Sporx stelt namelijk dat Luciano Narsingh in beeld is in Istanbul. Daarbij stipt het medium wel aan dat Elia nog steeds optie numero één is, omdat Advocaat de Feyenoorder beter acht dan de PSV'er. Bij Fenerbahçe heeft men echter ook een plan B opgesteld en wat dat betreft hebben de Turken naar verluidt contact opgenomen met het management van Narsingh.



De PSV'er wordt al een tijdje genoemd in Turkije bij Galatasaray, maar ook het Engelse Swansea City zou verregaande interesse hebben. Vooralsnog is er echter geen witte rook verschenen boven het Philips Stadion.